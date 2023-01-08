Росіяни вночі вдарили по Сумській області: на одному з підприємств спалахнула пожежа

Російські війська близько півночі 7 січня накрили артилерійським вогнем прикордоння Сумської області. Внаслідок атак на одному з підприємств спалахнула пожежа.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Сумської ОВА Дмитра Живицького.
"Близько опівночі, 7 січня, росіяни з САУ вдарили по Зноб-Новгородській громаді. Було 26 прильотів. Внаслідок обстрілу виникла пожежа на території місцевого підприємства", - розповів він.
Живицький зазначив, що під час атаки окупантів люди не постраждали.
Нагадаємо, вчора загарбники за допомогою безпілотника скинули вибухівку просто у двір мешканців Сумської області.
Також повідомлялося, що російські війська обстріляли прикордонну громаду Сумської області із самохідної артилерійської установки.
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