Росіяни вночі вдарили по Сумській області: на одному з підприємств спалахнула пожежа

Російські війська близько півночі 7 січня накрили артилерійським вогнем прикордоння Сумської області. Внаслідок атак на одному з підприємств спалахнула пожежа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Сумської ОВА Дмитра Живицького.

"Близько опівночі, 7 січня, росіяни з САУ вдарили по Зноб-Новгородській громаді. Було 26 прильотів. Внаслідок обстрілу виникла пожежа на території місцевого підприємства", - розповів він.

Живицький зазначив, що під час атаки окупантів люди не постраждали.