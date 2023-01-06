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Війська РФ обстріляли з САУ прикордоння Сумської області

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Сумська область, П'ятниця 06 січня 2023 23:22
Війська РФ обстріляли з САУ прикордоння Сумської області Фото: Дмитро Живицький, голова Сумської ОВА (novynarnia)
Автор: Володимир Костирін

Російські війська обстріляли у п'ятницю, 6 січня, прикордонну громаду Сумської області із самохідної артилерійської установки (САУ).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Сумської обласної військової адміністрації Дмитра Живицького.

Атаку російських загарбників сьогодні зазнала Шалигінська територіальна громада області, по якій окупанти били з САУ.

Так, сьогодні в цьому районі було зафіксовано два "прильоти".

На щастя, внаслідок ворожого обстрілу обійшлося без жертв та руйнувань, зазначив чиновник увечері у п'ятницю.

Раніше повідомлялося, що минулої доби, 5 січня, війська РФ знову обстріляли прикордоння Сумської, а також Чернігівської областей. Під вогонь противника потрапили чотири громади.

А перед цим, 4 січня, російські окупанти обстріляли п'ять громад Сумської області, і тоді за день ворожі війська завдали 55 ударів.

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