Россияне ночью ударили по Сумской области: на одном из предприятий вспыхнул пожар

Российские войска около полуночи 7 января накрыли артиллерийским огнем приграничье Сумской области. Вследствие атак на одном из предприятий вспыхнул пожар.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Сумской ОВА Дмитрия Живицкого.
"Около полуночи, 7 января, россияне из САУ ударили по Зноб-Новгородской общине. Было 26 прилетов. В результате обстрела возник пожар на территории местного предприятия", - рассказал он.
Живицкий отметил, что во время атаки оккупантов люди не пострадали.
Напомним, вчера захватчики с помощью беспилотника сбросили взрывчатку прямо во двор жителей Сумской области.
Также сообщалось, что российские войска обстреляли пограничную общину Сумской области из самоходной артиллерийской установки.
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