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Росіяни вночі атакували об'єкт інфраструктури у Криворізькому районі

Криворізький район, Дніпропетровська область, Четвер 23 листопада 2023 08:25
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Росіяни вночі атакували об'єкт інфраструктури у Криворізькому районі Фото: росіяни вночі атакували об'єкт інфраструктури у Криворізькому районі (facebook.com)
Автор: Тетяна Степанова

Російські терористи в ніч на 23 листопада атакували Дніпропетровську область. Одну з ракет спрямували на об'єкт інфраструктури у Криворізькому районі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака та голови Ради оборони Кривого Рогу Олександра Вілкула.

"Близько опівночі вибух пролунав у Криворізькому районі. Ворог спрямував ракету на об'єкт інфраструктури", - повідомив Лисак.

За його словами, минулося без загиблих та постраждалих.

Як зазначив Вілкул, це був той вибух, який чули у Кривому Розі вчора пізно ввечері. Інших обстрілів у Криворізькому районі не було.

У Нікопольському районі ворог із важкої артилерії обстріляв Червоногригорівську громаду. Руйнувань та постраждалих немає.

Також повідомляється, що у Кривому Розі вся важлива інфраструктура, комунальний транспорт, соціальні та медичні установи працюють стабільно.

Вибухи у Кривому Розі

У Кривому Розі Дніпропетровської області пролунав вибух під час повітряної тривоги вчора ввечері, 22 листопада. Офіційної інформації про причини вибуху поки що не надходило.

Додамо, російські військові періодично обстрілюють Кривий Ріг. Вони роблять це із застосуванням крилатих і балістичних ракет, а також дронів-камікадзе.

Наприкінці вересня Кривий Ріг зазнав ракетної атаки росіян. Тоді окупанти обстріляли одне з підприємств міста. Вони завдали удару із застосуванням балістики.

Також у жовтні росіяни завдали ракетного удару по Кривому Рогу. Унаслідок ворожого удару загинула людина.

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Війна Росії проти України Кривий Ріг Дніпропетровська область
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