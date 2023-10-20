Росіяни вдарили по дачному кооперативу в Кривому Розі: є загиблий і поранена

Російські війська сьогодні, 20 жовтня, завдали ракетного удару по Кривому Рогу. Унаслідок ворожого удару загинула людина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака .

"Черговий теракт російської армії проти мирних людей. Ворог поцілив ракетою по дачному кооперативу в Кривому Розі", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що загинув 60-річний чоловік. Також осколкові поранення отримала жінка 57 років, Вона в лікарні у важкому стані.

"Через атаку сталася пожежа, яку рятувальники вже приборкали. Всі наслідки уточнюються", - додав Лисак.

Вибухи у Кривому Розі

Російські військові періодично обстрілюють Кривий Ріг. Вони роблять це із застосуванням крилатих і балістичних ракет, а також дронів-камікадзе.

Сьогодні повідомлялось, що у деяких районах Кривого Рогу мешканці чули вибухи під час повітряної тривоги. Також вчора повідомлялося про ефективну роботу ППО за містом.

Також нагадаємо, що наприкінці вересня Кривий Ріг зазнав ракетної атаки росіян. Тоді окупанти обстріляли одне з підприємств міста. Вони завдали удару із застосуванням балістики.