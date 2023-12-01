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Россияне ночью ударили ракетой по Кривому Рогу

Пятница 01 декабря 2023 07:49
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Россияне ночью ударили ракетой по Кривому Рогу Иллюстративное фото: Россияне ночью ударили ракетой по Кривому Рогу (facebook com )
Автор: Наталья Кава

Российские войска нанесли ракетный удар по Кривому Рогу в ночь с четверга на пятницу, 1 декабря.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.

"Ракетой захватчики попали по Кривому Рогу. Последствия атаки уточняются", - сообщил Лысак.

Однако, по предварительным данным, там обошлось без жертв.

Кроме того, из тяжелой артиллерии российские оккупанты обстреляли Мировскую общину. Затем – Красногригорьевскую. Туда прилетело более полудесятка снарядов.

По словам главы ОВА, на остальной территории области было спокойно, без вражеских атак.

Обстрелы Кривого Рога

Российские военные периодически обстреливают Кривой Рог. Они делают это с применением крылатых и баллистических ракет, а также дронов-камикадзе.

Так, российские террористы в ночь на 23 ноября атаковали Днепропетровскую область. Одну из ракет направили на объект инфраструктуры в Криворожском районе.

В конце сентября Кривой Рог подвергся ракетной атаке россиян. Тогда оккупанты обстреляли одно из предприятий города. Они нанесли удар с применением баллистики.

Также в октябре россияне нанесли ракетный удар по Кривому Рогу. В результате вражеского удара погиб человек.

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