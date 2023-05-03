Росіяни вночі вдарили ракетами по приватних будинках у Запоріжжі

За попередніми даними, окупанти завдали два удари по приватному сектору.

Фото: окупанти вдарили ракетами по Запоріжжю (t.me/zoda_gov_ua)

Внаслідок атаки один будинок зруйнований повністю, два мають сильні ушкодження. Ще у близько 40 будинків вибиті вікна та пошкоджені покрівлі. Через ракетну атаку окупантів ніхто не постраждав.

На місці ракетного удару працюють рятувальники та комунальники. Жителів Запоріжжя, будинки яких були пошкоджені внаслідок атаки, просять звертатися за телефонами: (061) 787 15 80; (050) 414 15 80; (067) 656 15 80.

Фото: у Запоріжжі ракета зруйнувала будинок (t.me/kurtievofficial)

Нагадаємо, російські окупанти в ніч на 3 травня атакували Україну дронами-камікадзе. Сили ППО збили 21 з 26 ворожих дронів.

Проте три ворожі безпілотники атакували нафтобазу у Кіровоградській області.

Також "прильоти" зафіксували у Миколаївській області та Дніпрі, де дрон поцілив у адмінбудівлю.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.