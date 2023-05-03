Россияне ночью ударили ракетами по частным домам в Запорожье

По предварительным данным, оккупанты нанесли два удара по частному сектору.

Фото: оккупанты ударили ракетами по Запорожью (t.me/zoda_gov_ua)

В результате атаки один дом разрушен полностью, два имеют сильные повреждения. Еще около у 40 домов выбиты окна и повреждены крыши. Из-за ракетной атаки оккупантов никто не пострадал.

На месте ракетного удара работают спасатели и коммунальщики. Жителей Запорожья, дома которых были повреждены в результате атаки, просят обращаться по телефонам: (061) 787 15 80; (050) 414 15 80; (067) 656 15 80.

Фото: в Запорожье ракета разрушила здание (t.me/kurtievofficial)

Напомним, российские оккупанты в ночь на 3 мая атаковали Украину дронами-камикадзе. Силы ПВО сбили 21 из 26 вражеских дронов.

Однако три вражеских беспилотника атаковали нефтебазу в Кировоградской области.

Также "прилеты" зафиксировали в Николаевской области и Днепре, где дрон попал в админздание.

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