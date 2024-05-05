Росіяни вночі вдарили по Харкову: була пожежа, п'ятеро людей постраждали (фото)

Нічна атака

В ніч на 5 травня російські війська випустили по Україні 24 дрони-камікадзе. Сили протиповітряної оборони збили 23 "Шахеди". ППО працювала у Харківській, Херсонській та Дніпропетровській областях.

Відомо, що вночі у Харкові лунали вибухи. Також внаслідок атаки є пошкодження у Дніпрі та області.

За повідомленнями Дніпропетровської ОВА, у Дніпрі через падіння уламків збитих дронів пошкоджені інфраструктурні об’єкти та багатоповерхівка. Під ударом ворога також був Нікополь.

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