Россияне ночью ударили по Харькову: был пожар, пять человек пострадали (фото)

Ночная атака

В ночь на 5 мая российские войска выпустили по Украине 24 дрона-камикадзе. Силы противовоздушной обороны сбили 23 "Шахеда". ПВО работала в Харьковской, Херсонской и Днепропетровской областях.

Известно, что ночью в Харькове раздавались взрывы. Также в результате атаки повреждения в Днепре и области.

По сообщениям Днепропетровской ОВА, в Днепре из-за падения обломков сбитых дронов повреждены инфраструктурные объекты и многоэтажка. Под ударом врага также был Никополь.

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