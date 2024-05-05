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Россияне ночью ударили по Харькову: был пожар, пять человек пострадали (фото)

Фото: россияне атаковали Харьков 5 мая (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Автор: Наталья Юрченко

Российские оккупанты в ночь на 5 мая ударили по Харькову. В результате атаки пять человек получили ранения, среди них ребенок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям в Facebook.

Ночью россияне ударили дронами по частному сектору Харькова. В результате взрыва повреждены жилые дома и другие дворовые застройки.

Как сообщили спасатели, по двум адресам вспыхнули пожары. Горели хозяйственные постройки, гараж и легковой автомобиль. Огонь распространился около 200 квадратных метров.

По данным ГСЧС, в результате атаки пострадали пять человек, среди них ребенок.

 

Фото: россияне атаковали Харьков 5 мая (facebook.com/MNS.GOV.UA)

 

Ночная атака

В ночь на 5 мая российские войска выпустили по Украине 24 дрона-камикадзе. Силы противовоздушной обороны сбили 23 "Шахеда". ПВО работала в Харьковской, Херсонской и Днепропетровской областях.

Известно, что ночью в Харькове раздавались взрывы. Также в результате атаки повреждения в Днепре и области.

По сообщениям Днепропетровской ОВА, в Днепре из-за падения обломков сбитых дронов повреждены инфраструктурные объекты и многоэтажка. Под ударом врага также был Никополь.

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