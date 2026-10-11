Росіяни вночі вдарили по Дніпру: зайнялися склади з продуктами, серед поранених діти

Спершу повідомлялося про двох поранених, але вранці їхня кількість зросла до чотирьох. Одну з 8-річних дівчаток госпіталізували, медики оцінювали її стан як середньої тяжкості.

Друга 8-річна дівчинка, 29-річна жінка та 61-річний чоловік лікуватимуться амбулаторно.

Росіяни атакували місто безпілотниками. В одному з районів пошкоджено багатоповерховий житловий будинок. В іншому спалахнули кілька складів із продуктами, а також вантажні й легкові автомобілі.