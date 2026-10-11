UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теніс
Бокс

Wave
+
-

Wave
Інсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Подорожі
Смак
Зірки

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренди
Корисне
Смачно
Гороскопи
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

Росіяни вночі вдарили по Дніпру: зайнялися склади з продуктами, серед поранених діти

05:46 11.10.2026 Нд
1 хв
aimg Катерина Коваль
Фото: на місці влучання працюють рятувальники (Віталій Носач, РБК-Україна)

Унаслідок нічної атаки російських дронів на Дніпро 11 жовтня поранено четверо людей, серед них двоє 8-річних дівчаток. У місті пошкоджено багатоповерхівку та спалахнули склади.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Дніпропетровської ОВА Олександра Ганжу.

Спершу повідомлялося про двох поранених, але вранці їхня кількість зросла до чотирьох. Одну з 8-річних дівчаток госпіталізували, медики оцінювали її стан як середньої тяжкості.

Друга 8-річна дівчинка, 29-річна жінка та 61-річний чоловік лікуватимуться амбулаторно.

Росіяни атакували місто безпілотниками. В одному з районів пошкоджено багатоповерховий житловий будинок. В іншому спалахнули кілька складів із продуктами, а також вантажні й легкові автомобілі.

Під час масованої атаки в ніч на 7 жовтня росіяни вдарили по промисловому підприємству в місті, а також пошкодили багатоквартирні будинки та спортивний клуб.

Ще раніше, ввечері 2 жовтня, через обстріл загорілася житлова багатоповерхівка, і рятувальникам довелося евакуйовувати людей. Тієї ж ночі уламки впали поблизу міськради, а в центрі міста спалахнув дах бізнес-центру.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
ДніпроВійна в Україні