Россияне ночью ударили по Днепру: загорелись склады с продуктами, среди раненых дети

Сначала сообщалось о двух раненых, но утром их количество выросло до четырех. Одну из 8-летних девочек госпитализировали, медики оценивали ее состояние как средней тяжести.

Вторая 8-летняя девочка, 29-летняя женщина и 61-летний мужчина будут лечиться амбулаторно.

Россияне атаковали город беспилотниками. В одном из районов поврежден многоэтажный жилой дом. В остальном загорелись несколько складов с продуктами, а также грузовые и легковые автомобили.