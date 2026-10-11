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Росіяни вночі вдарили по Дніпру: зайнялися склади з продуктами, серед поранених діти

05:46 11.10.2026 Нд
1 хв
aimg Катерина Коваль
Росіяни вночі вдарили по Дніпру: зайнялися склади з продуктами, серед поранених діти Фото: на місці влучання працюють рятувальники (Віталій Носач, РБК-Україна)
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Унаслідок нічної атаки російських дронів на Дніпро 11 жовтня поранено четверо людей, серед них двоє 8-річних дівчаток. У місті пошкоджено багатоповерхівку та спалахнули склади.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Дніпропетровської ОВА Олександра Ганжу.

Спершу повідомлялося про двох поранених, але вранці їхня кількість зросла до чотирьох. Одну з 8-річних дівчаток госпіталізували, медики оцінювали її стан як середньої тяжкості.

Друга 8-річна дівчинка, 29-річна жінка та 61-річний чоловік лікуватимуться амбулаторно.

Росіяни атакували місто безпілотниками. В одному з районів пошкоджено багатоповерховий житловий будинок. В іншому спалахнули кілька складів із продуктами, а також вантажні й легкові автомобілі.

Під час масованої атаки в ніч на 7 жовтня росіяни вдарили по промисловому підприємству в місті, а також пошкодили багатоквартирні будинки та спортивний клуб.

Ще раніше, ввечері 2 жовтня, через обстріл загорілася житлова багатоповерхівка, і рятувальникам довелося евакуйовувати людей. Тієї ж ночі уламки впали поблизу міськради, а в центрі міста спалахнув дах бізнес-центру.

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