Росіяни вночі вдарили по Дніпру: зайнялися склади з продуктами, серед поранених діти
Унаслідок нічної атаки російських дронів на Дніпро 11 жовтня поранено четверо людей, серед них двоє 8-річних дівчаток. У місті пошкоджено багатоповерхівку та спалахнули склади.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Дніпропетровської ОВА Олександра Ганжу.
Спершу повідомлялося про двох поранених, але вранці їхня кількість зросла до чотирьох. Одну з 8-річних дівчаток госпіталізували, медики оцінювали її стан як середньої тяжкості.
Друга 8-річна дівчинка, 29-річна жінка та 61-річний чоловік лікуватимуться амбулаторно.
Росіяни атакували місто безпілотниками. В одному з районів пошкоджено багатоповерховий житловий будинок. В іншому спалахнули кілька складів із продуктами, а також вантажні й легкові автомобілі.
Під час масованої атаки в ніч на 7 жовтня росіяни вдарили по промисловому підприємству в місті, а також пошкодили багатоквартирні будинки та спортивний клуб.
Ще раніше, ввечері 2 жовтня, через обстріл загорілася житлова багатоповерхівка, і рятувальникам довелося евакуйовувати людей. Тієї ж ночі уламки впали поблизу міськради, а в центрі міста спалахнув дах бізнес-центру.