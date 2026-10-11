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Россияне ночью ударили по Днепру: загорелись склады с продуктами, среди раненых дети

05:46 11.10.2026 Вс
1 мин
aimg Екатерина Коваль
Россияне ночью ударили по Днепру: загорелись склады с продуктами, среди раненых дети Фото: на месте попадания работают спасатели (Виталий Носач, РБК-Украина)
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В результате ночной атаки российских дронов на Днепр 11 октября ранены четыре человека, среди них две 8-летние девочки. В городе повреждена многоэтажка и загорелись склады.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Днепропетровской ОВ Александра Ганжу.

Сначала сообщалось о двух раненых, но утром их количество выросло до четырех. Одну из 8-летних девочек госпитализировали, медики оценивали ее состояние как средней тяжести.

Вторая 8-летняя девочка, 29-летняя женщина и 61-летний мужчина будут лечиться амбулаторно.

Россияне атаковали город беспилотниками. В одном из районов поврежден многоэтажный жилой дом. В остальном загорелись несколько складов с продуктами, а также грузовые и легковые автомобили.

В ходе массированной атаки в ночь на 7 октября россияне ударили по промышленному предприятию в городе, а также повредили многоквартирные дома и спортивный клуб.

Еще раньше, вечером 2 октября, из-за обстрелов загорелась жилая многоэтажка, и спасателям пришлось эвакуировать людей. Той же ночью обломки упали вблизи горсовета, а в центре города вспыхнула крыша бизнес-центра.

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