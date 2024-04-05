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Росіяни вночі вдарили по аеродрому у Харківській області (фото)

Фото: РФ атакувала Коротичанський аеродром 5 квітня ( ілюстративне фото facebook.com/KorotychAerodrome)
Автор: Ярослава Борзова

В ніч на 5 квітня російські війська здійснили авіаудар по недіючому аеродромі в Коротичі, який у Харківській області. Обійшлось без постраждалих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слідчого управління поліції Харківської області Сергія Болвінова у Facebook.

Слідчий інформує, що росіяни здійснили п'ять ударів в одне місце по неробочому аеродрому в Коротичі.

Зазначається, що окупанти пошкодили ангари, а вся територія внаслідок обстрілу вкрита вирвами. На місці була пожежа.

"За попередніми даними, обстріл був з комплексу С-300. Слідчі, криміналісти та вибухотехніки поліції працюють на місці, шукають уламки. Цього разу обійшлося без постраждалих", - йдеться в повідомленні. 

 Фото: наслідки обстрілу РФ у Коротичі на аеродромі (www.facebook.com/ Сергій Болвінов)

Обстріли Харкова та області

Російські війська в ніч із 4 на 5 квітня атакували територію України ударними дронами та ракетами. Так, пізно ввечері стало відомо про серію вибухів у Харкові.

Зазначимо, що за 4 квітня РФ атакувала Харків двічі. До цього загарбники РФ атакували Харків дронами "Шахед". Декілька БПЛА пошкодили приватні та багатоквартирні будинки.

Під час повторного удару, загинули троє рятувальників, що займалися ліквідацією наслідків попереднього "прильоту". Наразі відомо про 12 поранених та 4 загиблих через атаку РФ на Харків. Крім того, в Харківській області було пошкоджено енергооб'єкт.

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ХарківВійна Росії проти України