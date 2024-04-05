Россияне ночью ударили по аэродрому в Харьковской области (фото)

Обстрелы Харькова и области

Российские войска в ночь с 4 на 5 апреля атаковали территорию Украины ударными дронами и ракетами. Так, поздно вечером стало известно о серии взрывов в Харькове.

Отметим, что за 4 апреля РФ атаковала Харьков дважды. До этого захватчики РФ атаковали Харьков дронами "Шахед". Несколько БПЛА повредили частные и многоквартирные дома.

Во время повторного удара погибли трое спасателей, занимавшихся ликвидацией последствий предыдущего "прилета". Сейчас известно о 12 раненых и 4 погибших из-за атаки РФ на Харьков. Кроме того, в Харьковской области был поврежден энергообъект.

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