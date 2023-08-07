Росіяни вночі тричі атакували Херсон: є загибла та постраждалі

Цієї ночі російські війська тричі атакували житлові будинки у центрі Херсона. Внаслідок обстрілу є постраждалі, одна жінка загинула.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram очільника Херсонської ОВА Олександра Прокудіна.

"Тяжка ніч для Херсона… Російська армія продовжила крити вогнем оселі херсонців у центральній частині міста", - написав Прокудін.

За його словами, близько 00:50 окупанти обстріляли житловий будинок. У вісьмох мешканців діагностували ситуаційно-невротичну реакцію. До лікарні шпиталізували одну маломобільну особу.

Під час гасіння пожежі, спричиненої ворожим ударом, постраждали двоє рятувальників. Їх доставили до медзакладу із загальним перегріванням тіла.

Через пів години обстріли продовжилися. Внаслідок влучання артснаряда в оселю загинула 59-річна жінка, у 60-річного чоловіка - контузія.

Окрім того, близько 03:15 російські війська знову атакувала житловий будинок. Внаслідок чого поранено 93-річну жінку. Її шпиталізували з мінно-вибуховою травмою та контузією.

Керівник офісу президента Андрій Єрмак опублікував фото пожежі у дев’ятиповерховому будинку у Херсоні, яка виникла внаслідок ворожого обстрілу.

Фото: росіяни обстріляли житловий будинок у Херсоні, виникла пожежа (t.me/ermaka)

"В результаті атаки сталось загоряння фасаду дев’ятиповерхового будинку з 1 першого по 5 поверх на площі 350 кв.м. На місці події підрозділами ДСНС врятовано 2 особи, ще 7 - евакуйовано", - повідомили в ДСНС.

Обстріли Херсона

Після деокупації правого берега Дніпра в Херсонській області росіяни майже щоденно обстрілюють місто, з іншого берега річки. Окупанти використовують важке озброєння та авіацію.

Так, російські війська в ніч на 5 серпня обстріляли Херсон з артилерії. Через ворожу атаку двоє людей отримали поранення.

А 3 серпня росіяни обстріляли церкву у центрі Херсона. Внаслідок чого поранено трьох пасажирів тролейбуса, що їхав повз собор у момент удару.