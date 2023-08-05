ua en ru
Сб, 05 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Росіяни вночі обстріляли Херсон з артилерії: є поранені

Новость на русском ▼ Новость на русском → Read in English →
Херсон, Субота 05 серпня 2023 09:06
Росіяни вночі обстріляли Херсон з артилерії: є поранені Фото: у Херсоні через обстріли постраждали двоє людей (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Російські війська в ніч на 5 серпня обстріляли Херсон з артилерії. Через ворожу атаку двоє людей отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Херсонську МВА в Telegram.

"Вночі було атаковано Корабельний та Суворовський райони м. Херсона. Внаслідок артобстрілів 2 людини зазнали поранень", - йдеться у повідомленні.

За даними очільника Херсонської області Олександра Прокудіна, за минулу добу окупанти 52 рази обстріляли Херсонську область. Росіяни застосували міномети, артилерію, танки, авіацію та безпілотники.

Ворожі снаряди влучили у житлові квартали. Всього поранення отримали четверо жителів Херсонської області.

Ситуація у Херсоні

Після деокупації правого берега Дніпра в Херсонській області росіяни майже щоденно обстрілюють регіон, зокрема Херсон, з іншого берега річки. Окупанти використовують важке озброєння та авіацію.

Так, вчора російська авіація скинула на село Одрадокамʼянка дві керовані авіабомби. Внаслідок атаки постраждав 50-річний чоловік.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Херсон Херсонська область Війна в Україні Війна Росії проти України
NEWS
ЗСУ просуваються на Бердянському напрямку й обстрілюють тил ворога: карти боїв ISW
ЗСУ просуваються на Бердянському напрямку й обстрілюють тил ворога: карти боїв ISW
DAILY
Давид Арахамія: Нам не дуже приємно втрачати людей у фракції, але настали нові часи
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Давид Арахамія: Нам не дуже приємно втрачати людей у фракції, але настали нові часи