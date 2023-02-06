Росіяни вночі та вранці обстріляли Херсон: пошкодили церкву, будинки та газову трубу

Російські війська вкотре обстріляли Херсон, внаслідок чого пошкоджено церкву, житлові будинки та газову трубу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Херсонської міськради.
Так, у понеділок армія РФ обстріляла одну із церков у Херсоні. Загиблих та постраждалих немає. У будівлі пошкоджені вікна та двері.
Також учора близько опівночі ворог обстріляв мікрорайони Шуменський, Житлоселище, ХБК та смт Зеленівка. Там пошкоджено приватні будинки, перебито газову трубу.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, щоросійські окупанти 37 разів відкривали вогонь у мирних населених пунктах Херсонської області. Били з артилерії, РСЗВ, мінометів та танків. Чотири особи отримали поранення.
Також ми писали, що в неділю, 5 лютого, близько 5-ї ранку ворог масованим вогнем накрив Чорнобаївку Херсонської області. Поранення отримала одна людина.
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