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Россияне ночью и утром обстреляли Херсон: повредили церковь, дома и газовую трубу

Фото: Россияне ночью и утром обстреляли Херсох (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Российские войска в очередной раз обстреляли Херсон, вследствие чего повреждены церковь, жилые дома и газовая труба.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Херсонского горсовета.

Так, в понедельник армия РФ обстреляла одну из церквей в Херсоне. Погибших и пострадавших нет. В здании повреждены окна и двери.

Также вчера около полуночи враг обстрелял микрорайоны Шуменский, Жилпоселек, ХБК и пгт Зеленовка. Там повреждены частные дома, перебита газовая труба.

Напомним, ранее сообщалось, что российские оккупанты 37 раз открывали огонь по мирным населенным пунктам Херсонской области. Били из артиллерии, РСЗО, минометов и танков. Четыре человека получили ранения.

Также мы писали, что в воскресенье, 5 февраля, около 5 утра враг массированным огнем накрыл Чернобаевку Херсонской области. Ранения получил один человек.

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