Росіяни вночі скинули дві керовані авіабомби на село у Херсонській області: є руйнування

Повідомляється, що через ворожу авіацію у Кізомисі вщент зруйновано два житлові будинки, ще вісім осель та адміністративна будівля зазнали пошкоджень.

На щастя, постраждалих серед мирних мешканців немає.

Нагадаємо, за минулу добу росіяни випустили 339 снарядів по Херсонській області, одна людина загинула, ще четверо поранені.

Додамо, що вчора окупанти обстріляли село Одрадокам'янка у Бериславському районі, подружжя пенсіонерів отримали поранення.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.