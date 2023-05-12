Россияне ночью сбросили две управляемые авиабомбы на село в Херсонской области: есть разрушение

Сообщается, что из-за вражеской авиации в Кизомысе полностью разрушены два жилых дома, еще восемь домов и административное здание получили повреждения.

К счастью, пострадавших среди мирных жителей нет.

Напомним, за прошедшие сутки россияне выпустили 339 снарядов по Херсонской области, один человек погиб, еще четверо ранены.

Добавим, что вчера оккупанты обстреляли село Одрадокаменка в Бериславском районе, супруги пенсионеров получили ранения.

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