Росіяни обстріляли Бериславський район: двоє людей отримали поранення

У четвер, 11 травня, російські війська обстріляли село Одрадокам'янка (Херсонська область). Внаслідок цього дві людини отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави Бериславської РДА Володимира Літвінова.

"Росіяни в черговий раз обстріляли Бериславський район", - йдеться у повідомленні. Зазначається, що під ударом ворога опинилося село Одрадокам'янка Тягинської територіальної громади. "Внаслідок обстрілу подружжя пенсіонерів отримали поранення та були доправлені до лікарні", - додав Літвінов.