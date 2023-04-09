Росіяни вночі ракетами атакували Запоріжжя: серед загиблих - дитина

Посадовець зазначив, що дві ракети поцілили в один з приватних секторів міста - зруйновано будинок, ще в десятках сусідніх будівель пошкоджено вікна та покрівлі.

"Наразі відомо, що загинуло дві людини - чоловік та дитина 2012 року народження, яка пішла з життя в кареті швидкої допомоги", - вказав Куртєв.

Також одну жінку госпіталізовано до лікарні. Ще одній людині домедичну допомогу надано на місці.

"Наразі вулиця відключена від газу та електрики. Працюють усі відповідні служби. Є два комунальних автобуси, у яких люди можуть зігрітися та випити гарячі напої", - додав секретар міськради.

Фото: Росіяни вночі ракетами атакували Запоріжжя (t.me/kurtievofficial)