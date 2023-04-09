Россияне ночью ракетами атаковали Запорожье: среди погибших - ребенок

Чиновник отметил, что две ракеты попали в один из частных секторов города - разрушен дом, еще в десятках соседних зданий повреждены окна и кровли.

"Пока известно, что погибли два человека - мужчина и ребенок 2012 года рождения, который ушел из жизни в карете скорой помощи", - указал Куртев.

Также одна женщина госпитализирована в больницу. Еще одному человеку предмедицинская помощь оказана на месте.

"Пока улица отключена от газа и электричества. Работают все соответствующие службы. Есть два коммунальных автобуса, в которых люди могут согреться и выпить горячие напитки", - добавил секретарь горсовета.

Фото: Россияне ночью ракетами атаковали Запорожье (t.me/kurtievofficial)