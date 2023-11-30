Росіяни вночі атакували "Шахедами" Одеську область: є влучання
Російські війська вночі 30 листопада атакували Одеську область дронами-камікадзе. П'ять "Шахедів" вдалося збити силам ППО, однак є влучання.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Одеської ОВА Олега Кіпера.
"Вночі російські терористи атакували Одеську область ударними безпілотниками. Пʼять "Шахедів" знищили наші сили ППО", - написав Кіпер.
Однак не вдалось уникнути влучання. Внаслідок атаки пошкоджено будівлю, що не використовувалася. Пожежу оперативно ліквідували рятувальники, постраждалих немає.
Атака РФ по Україні 30 листопада
Цієї ночі російські війська атакували територію України зенітними керованими ракетами С-300 та дронами-камікадзе.
Загалом сили ППО знищили 14 ударних БПЛА. Протиповітряна оборона працювала у південних, східних та центральних регіонах.
Однак є і влучання. Окупанти завдали удару по Донецькій області вісьмома зенітними керованими ракетами С-300. Внаслідок атаки багато поранених, в тому числі діти, під завалами ще можуть бути люди.
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