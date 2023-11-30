ua en ru
Чт, 30 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Росіяни вночі атакували "Шахедами" Одеську область: є влучання

Одеська область, Четвер 30 листопада 2023 09:19
UA EN RU
Росіяни вночі атакували "Шахедами" Одеську область: є влучання Фото: росіяни вночі атакували "Шахедами" Одеську область (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Російські війська вночі 30 листопада атакували Одеську область дронами-камікадзе. П'ять "Шахедів" вдалося збити силам ППО, однак є влучання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Одеської ОВА Олега Кіпера.

"Вночі російські терористи атакували Одеську область ударними безпілотниками. Пʼять "Шахедів" знищили наші сили ППО", - написав Кіпер.

Однак не вдалось уникнути влучання. Внаслідок атаки пошкоджено будівлю, що не використовувалася. Пожежу оперативно ліквідували рятувальники, постраждалих немає.

Атака РФ по Україні 30 листопада

Цієї ночі російські війська атакували територію України зенітними керованими ракетами С-300 та дронами-камікадзе.

Загалом сили ППО знищили 14 ударних БПЛА. Протиповітряна оборона працювала у південних, східних та центральних регіонах.

Однак є і влучання. Окупанти завдали удару по Донецькій області вісьмома зенітними керованими ракетами С-300. Внаслідок атаки багато поранених, в тому числі діти, під завалами ще можуть бути люди.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Одеса атака дронів Війна Росії проти України
NEWS
Українські війська наступають у напрямку Мелітополя: карти ISW
Українські війська наступають у напрямку Мелітополя: карти ISW
DAILY
Економити чи друкувати гроші? Чому Захід зволікає з допомогою Україні та який у влади план "Б"
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Економити чи друкувати гроші? Чому Захід зволікає з допомогою Україні та який у влади план "Б"