Росіяни вночі пошкодили контактну мережу "Укрзалізниці", - Київська ОВА

Як розповів тимчасовий виконувач обов'язків голови Київської ОДА Микола Калашник, цієї ночі повітряна тривога у регіоні тривала майже 5 годин. Внаслідок атаки дронів постраждалих серед населення, чи влучань в об’єкти критичної та житлової інфраструктури - немає.

Внаслідок падіння уламків в одному з населених пунктів пошкоджено:

два приватних будинки;

автомобіль.

"Також уламками була пошкоджена лінія контактної мережі залізниці. Рух поїздів цією дільницею вже відновлено", - розповів Калашник й додав, що оперативні групи продовжують роботу з фіксації та ліквідації наслідків нічної атаки.

Потяги можуть рухатись з затримкою

Як повідомляє "Укрзалізниця", залізничники завершили відновлення пошкодженої в результаті ворожого обстрілу контактної мережі. Наразі рух потягів дільницею відкрито, але деякі рейси можуть прямувати із затримками.

Станом на 09:11, згідно з оприлюдненим списком, запізнюються:

№103/104 Львів-Краматорськ (+1:11);

№21/22 Львів-Харків-Пас. (+1:11);

№9/10 Будапешт-Келеті-Київ-Пас. (+0:36);

№13/14 Солотвино-1-Київ-Пас. (+0:20);

№55/56 Рахів-Київ-Пас. (+0:20);

№95/96 Рахів-Київ-Пас. (+0:20);

№21/22 Харків-Пас.-Львів (+0:14);

№103/104 Краматорськ-Львів (+0:14);

№127/128 Запоріжжя-1-Львів (+0:12);

№77/78 Ковель-Пас.-Одеса-Головна (+0:10);

№81/82 Ужгород-Київ-Пас. (+0:10);

№87/88 Запоріжжя-1-Ковель-Пас. (+0:10);

№73/74 Пшемисль Головний-Харків-Пас. (+0:07);

№93/94 Хелм-Харків-Пас. (+0:07);

№67/68 Київ-Пас.-Варшава-Всходня (+0:06);

№749/750 Київ-Пас.-Відень Головний (+0:05).

Обстріл України

Цієї ночі ворог вдався до чергової атаки на українську територію. Вночі повітряна тривога була оголошена у низці північних, центральних й східних областей, а також у Миколаївському та Одеському регіоні на півдні України. Близько опівночі стало відомо про роботу ППО у Київській області.