Росіяни вночі пошкодили контактну мережу "Укрзалізниці", - Київська ОВА

Цієї ночі у Київській області, під час атаки ворожих безпілотних літальних апаратів (БпЛА), працювала протиповітряна оборона (ППО). Уламками дрона була пошкоджена лінія контактної мережі "Укрзалізниці".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Київської обласної військової адміністрації (ОВА).
Як розповів тимчасовий виконувач обов'язків голови Київської ОДА Микола Калашник, цієї ночі повітряна тривога у регіоні тривала майже 5 годин. Внаслідок атаки дронів постраждалих серед населення, чи влучань в об’єкти критичної та житлової інфраструктури - немає.
Внаслідок падіння уламків в одному з населених пунктів пошкоджено:
"Також уламками була пошкоджена лінія контактної мережі залізниці. Рух поїздів цією дільницею вже відновлено", - розповів Калашник й додав, що оперативні групи продовжують роботу з фіксації та ліквідації наслідків нічної атаки.
Як повідомляє "Укрзалізниця", залізничники завершили відновлення пошкодженої в результаті ворожого обстрілу контактної мережі. Наразі рух потягів дільницею відкрито, але деякі рейси можуть прямувати із затримками.
Станом на 09:11, згідно з оприлюдненим списком, запізнюються:
Цієї ночі ворог вдався до чергової атаки на українську територію. Вночі повітряна тривога була оголошена у низці північних, центральних й східних областей, а також у Миколаївському та Одеському регіоні на півдні України. Близько опівночі стало відомо про роботу ППО у Київській області.
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