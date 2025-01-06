Россияне ночью повредили контактную сеть "Укрзализныци", - Киевская ОВА

Этой ночью в Киевской области, во время атаки вражеских беспилотных летательных аппаратов (БпЛА), работала противовоздушная оборона (ПВО). Обломками дрона была повреждена линия контактной сети "Укрзализныци".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Киевской областной военной администрации (ОВА).
Как рассказал временно исполняющий обязанности председателя Киевской ОГА Николай Калашник, этой ночью воздушная тревога в регионе продолжалась почти 5 часов. В результате атаки дронов пострадавших среди населения, или попаданий в объекты критической и жилой инфраструктуры - нет.
В результате падения обломков в одном из населенных пунктов повреждены:
"Также обломками была повреждена линия контактной сети железной дороги. Движение поездов на этом участке уже восстановлено", - рассказал Калашник и добавил, что оперативные группы продолжают работу по фиксации и ликвидации последствий ночной атаки.
Как сообщает "Укрзализныця", железнодорожники завершили восстановление поврежденной в результате вражеского обстрела контактной сети. Сейчас движение поездов по участку открыто, но некоторые рейсы могут следовать с задержками.
По состоянию на 09:11, согласно обнародованному списку, опаздывают:
Этой ночью враг прибегнул к очередной атаке на украинскую территорию. Ночью воздушная тревога была объявлена в ряде северных, центральных и восточных областей, а также в Николаевском и Одесском регионе на юге Украины. Около полуночи стало известно о работе ПВО в Киевской области.
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