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Россияне ночью повредили контактную сеть "Укрзализныци", - Киевская ОВА

Иллюстративное фото: россияне ночью повредили контактную сеть "Укрзализныци" (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Этой ночью в Киевской области, во время атаки вражеских беспилотных летательных аппаратов (БпЛА), работала противовоздушная оборона (ПВО). Обломками дрона была повреждена линия контактной сети "Укрзализныци".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Киевской областной военной администрации (ОВА).

Как рассказал временно исполняющий обязанности председателя Киевской ОГА Николай Калашник, этой ночью воздушная тревога в регионе продолжалась почти 5 часов. В результате атаки дронов пострадавших среди населения, или попаданий в объекты критической и жилой инфраструктуры - нет.

В результате падения обломков в одном из населенных пунктов повреждены:

  • два частных дома;
  • автомобиль.

"Также обломками была повреждена линия контактной сети железной дороги. Движение поездов на этом участке уже восстановлено", - рассказал Калашник и добавил, что оперативные группы продолжают работу по фиксации и ликвидации последствий ночной атаки.

Поезда могут двигаться с задержкой

Как сообщает "Укрзализныця", железнодорожники завершили восстановление поврежденной в результате вражеского обстрела контактной сети. Сейчас движение поездов по участку открыто, но некоторые рейсы могут следовать с задержками.

По состоянию на 09:11, согласно обнародованному списку, опаздывают:

  • №103/104 Львов-Краматорск (+1:11);
  • №21/22 Львов-Харьков-Пас. (+1:11);
  • №9/10 Будапешт-Келети-Киев-Пас. (+0:36);
  • №13/14 Солотвино-1-Киев-Пас. (+0:20);
  • №55/56 Рахов-Киев-Пас. (+0:20);
  • №95/96 Рахов-Киев-Пасс. (+0:20);
  • №21/22 Харьков-Пасс.-Львов (+0:14);
  • №103/104 Краматорск-Львов (+0:14);
  • №127/128 Запорожье-1-Львов (+0:12);
  • №77/78 Ковель-Пас.-Одесса-Главная (+0:10);
  • №81/82 Ужгород-Киев-Пас. (+0:10);
  • №87/88 Запорожье-1-Ковель-Пас. (+0:10);
  • №73/74 Пшемысль Главный-Харьков-Пас. (+0:07);
  • №93/94 Хелм-Харьков-Пас. (+0:07);
  • №67/68 Киев-Пас.-Варшава-Всходня (+0:06);
  • №749/750 Киев-Пасс.-Вена Главный (+0:05).

Обстрел Украины

Этой ночью враг прибегнул к очередной атаке на украинскую территорию. Ночью воздушная тревога была объявлена в ряде северных, центральных и восточных областей, а также в Николаевском и Одесском регионе на юге Украины. Около полуночи стало известно о работе ПВО в Киевской области.

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