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Росіяни вночі обстрілювали Донецьку область, є руйнування та загиблий

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Донецька область, Середа 26 жовтня 2022 10:34
Росіяни вночі обстрілювали Донецьку область, є руйнування та загиблий Фото: росіяни вночі обстрілювали Донецьку область, є руйнування та загиблий (t.me/pavlokyrylenko_donoda)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російські війська протягом ночі 26 жовтня завдавали ударів по території Донецької області. Внаслідок ворожих атак загинула одна людина, руйнувань також зазнали житлові будинки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Донецької ОВА Павла Кириленка.

Близько 3:10 окупанти завдали ракетного удару по Дружківці. За попередніми даними, постраждалих немає, проте є руйнування - знищено будівлю коледжу та пошкоджено багатоповерхівки.

Також протягом ночі росіяни завдали обстрілів по прифронтових громадах у центрі та на півночі області.

На Донецькому напрямку ворог стріляв по Первомайському Очеретинської громади та Мар'їнці, Красногорівці і Катеринівці Мар'їнської громади - даних про жертв та руйнування не надходило.

На Горлівському напрямку постраждали Часовоярська і Бахмутська громади. У Бахмуті одна людина загинула, вигоріла будівля технікуму, постраждали приватні будинки.

Росіяни також відкривали вогонь по околицях Часовоярської громади, обійшлося без постраждалих та руйнувань.

Нагадаємо, нещодавно в Донецькій області виявили тіла ще чотирьох мирних жителів, що загинули під час російської окупації.

Окрім того, внаслідок обстрілу Дніпра загинули двоє людей, ще четверо цивільних отримали поранення.

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