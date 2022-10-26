Росіяни вночі обстрілювали Донецьку область, є руйнування та загиблий
Російські війська протягом ночі 26 жовтня завдавали ударів по території Донецької області. Внаслідок ворожих атак загинула одна людина, руйнувань також зазнали житлові будинки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Донецької ОВА Павла Кириленка.
Близько 3:10 окупанти завдали ракетного удару по Дружківці. За попередніми даними, постраждалих немає, проте є руйнування - знищено будівлю коледжу та пошкоджено багатоповерхівки.
Також протягом ночі росіяни завдали обстрілів по прифронтових громадах у центрі та на півночі області.
На Донецькому напрямку ворог стріляв по Первомайському Очеретинської громади та Мар'їнці, Красногорівці і Катеринівці Мар'їнської громади - даних про жертв та руйнування не надходило.
На Горлівському напрямку постраждали Часовоярська і Бахмутська громади. У Бахмуті одна людина загинула, вигоріла будівля технікуму, постраждали приватні будинки.
Росіяни також відкривали вогонь по околицях Часовоярської громади, обійшлося без постраждалих та руйнувань.
Нагадаємо, нещодавно в Донецькій області виявили тіла ще чотирьох мирних жителів, що загинули під час російської окупації.
Окрім того, внаслідок обстрілу Дніпра загинули двоє людей, ще четверо цивільних отримали поранення.
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