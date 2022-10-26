Россияне ночью обстреливали Донецкую область, есть разрушения и погибший

Российские войска в течение ночи 26 жовтня наносили удары по территории Донецкой области. В результате вражеских атак погиб один человек, разрушения также получили жилые дома.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Донецкой ОВО Павла Кириленко.

Около 3:10 оккупанты нанесли ракетный удар по Дружковке. По предварительным данным, пострадавших нет, однако есть разрушения - уничтожено здание колледжа и повреждены многоэтажки.

Также в течение ночи россияне нанесли обстрелы по прифронтовым общинам в центре и на севере области.

На Донецком направлении враг стрелял по Первомайскому Очеретинской общины и Марьинке, Красногоровке и Екатериновке Марьинской общины - данных о жертвах и разрушениях не поступало.

На Горловском направлении пострадали Часовоярская и Бахмутская общины. В Бахмуте один человек погиб, выгорело здание техникума, пострадали частные дома.

Россияне также открывали огонь по окрестностям Часовоярской общины, обошлось без пострадавших и разрушений.