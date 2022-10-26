Россияне ночью обстреливали Донецкую область, есть разрушения и погибший
Российские войска в течение ночи 26 жовтня наносили удары по территории Донецкой области. В результате вражеских атак погиб один человек, разрушения также получили жилые дома.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Донецкой ОВО Павла Кириленко.
Около 3:10 оккупанты нанесли ракетный удар по Дружковке. По предварительным данным, пострадавших нет, однако есть разрушения - уничтожено здание колледжа и повреждены многоэтажки.
Также в течение ночи россияне нанесли обстрелы по прифронтовым общинам в центре и на севере области.
На Донецком направлении враг стрелял по Первомайскому Очеретинской общины и Марьинке, Красногоровке и Екатериновке Марьинской общины - данных о жертвах и разрушениях не поступало.
На Горловском направлении пострадали Часовоярская и Бахмутская общины. В Бахмуте один человек погиб, выгорело здание техникума, пострадали частные дома.
Россияне также открывали огонь по окрестностям Часовоярской общины, обошлось без пострадавших и разрушений.
Напомним, недавно в Донецкой области обнаружили тела еще четырех мирных жителей, погибших во время российской оккупации.
Кроме того, в результате обстрела Днепра погибли два человека, еще четверо гражданских получили ранения.
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