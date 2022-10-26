ua ru
Ср, 26 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Россияне ночью обстреливали Донецкую область, есть разрушения и погибший

Новина українською →
Донецкая область, Среда 26 октября 2022 10:34
Россияне ночью обстреливали Донецкую область, есть разрушения и погибший Фото: россияне ночью обстреливали Донецкую область, есть разрушения и погибший (t.me/pavlokyrylenko_donoda)
Автор: Елизавета Драбкина

Российские войска в течение ночи 26 жовтня наносили удары по территории Донецкой области. В результате вражеских атак погиб один человек, разрушения также получили жилые дома.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Донецкой ОВО Павла Кириленко.

Около 3:10 оккупанты нанесли ракетный удар по Дружковке. По предварительным данным, пострадавших нет, однако есть разрушения - уничтожено здание колледжа и повреждены многоэтажки.

Также в течение ночи россияне нанесли обстрелы по прифронтовым общинам в центре и на севере области.

На Донецком направлении враг стрелял по Первомайскому Очеретинской общины и Марьинке, Красногоровке и Екатериновке Марьинской общины - данных о жертвах и разрушениях не поступало.

На Горловском направлении пострадали Часовоярская и Бахмутская общины. В Бахмуте один человек погиб, выгорело здание техникума, пострадали частные дома.

Россияне также открывали огонь по окрестностям Часовоярской общины, обошлось без пострадавших и разрушений.

Напомним, недавно в Донецкой области обнаружили тела еще четырех мирных жителей, погибших во время российской оккупации.

Кроме того, в результате обстрела Днепра погибли два человека, еще четверо гражданских получили ранения.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Донецкая область Война России против Украины
NEWS
Зеленский - Штайнмайеру: IRIS-T демонстрирует мощные результаты, но одной системы мало
Зеленский - Штайнмайеру: IRIS-T демонстрирует мощные результаты, но одной системы мало
DAILY
Беларуский плацдарм. Есть ли угроза повторного наступления на север Украины и Киев
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Беларуский плацдарм. Есть ли угроза повторного наступления на север Украины и Киев