Росіяни вночі обстріляли Запоріжжя ракетами С-300: в ОВА розповіли про наслідки

Російські окупанти в ніч на 12 жовтня завдали ударів ракетами С-300 по Запоріжжю. Було зафіксовано 7 "прильотів".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Запорізької ОВА Олександра Старуха.
"Ворог знову здійснив підступний нічний ракетний удар. По Запоріжжю і передмістях випущено близько семи ракет С-300", - зазначив посадовець.
За словами Старуха, 2 ракети влучили в один з районів обласного центру, серйозних руйнувань не завдали. Ще п'ять ракет прилетіли у передмістя.
Нагадаємо, 11 жовтня російські окупанти обстріляли кілька населених пунктів Запорізької області. Внаслідок атаки загинули семеро людей, ще семеро - зазнали поранень.
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