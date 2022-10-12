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Росіяни вночі обстріляли Запоріжжя ракетами С-300: в ОВА розповіли про наслідки

Фото: Росіяни вночі обстріляли Запоріжжя ракетами С-300 (Getty Images)
Автор: Олег Васьків

Російські окупанти в ніч на 12 жовтня завдали ударів ракетами С-300 по Запоріжжю. Було зафіксовано 7 "прильотів".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Запорізької ОВА Олександра Старуха.

"Ворог знову здійснив підступний нічний ракетний удар. По Запоріжжю і передмістях випущено близько семи ракет С-300", - зазначив посадовець.

За словами Старуха, 2 ракети влучили в один з районів обласного центру, серйозних руйнувань не завдали. Ще п'ять ракет прилетіли у передмістя.

  • Три потрапили в одне з наближених до Запоріжжя сіл. Там частково зруйновано житловий будинок, з-під завалів рятувальники дістали три особи, жертв нема.
  • Дві ракети впали в полі біля іншого села.

Нагадаємо, 11 жовтня російські окупанти обстріляли кілька населених пунктів Запорізької області. Внаслідок атаки загинули семеро людей, ще семеро - зазнали поранень.

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ЗапоріжжяВійна Росії проти України