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Россияне ночью обстреляли Запорожье ракетами С-300: в ОВА рассказали о последствиях

Фото: Россияне ночью обстреляли Запорожье ракетами С-300 (Getty Images)
Автор: Олег Васкив

Российские оккупанты в ночь на 12 октября нанесли удары ракетами С-300 по Запорожью. Было зафиксировано 7 "прилетов".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Запорожской ОВА Александра Старуха.

"Враг снова нанес коварный ночной ракетный удар. По Запорожью и пригородам выпущено около семи ракет С-300", - отметил чиновник.

По словам Старуха, 2 ракеты попали в один из районов областного центра, серьезных разрушений не нанесли. Еще пять ракет прилетели в пригород.

  • Три попали в одну из приближенных к Запорожью деревень. Там частично разрушен жилой дом, из-под завалов спасатели достали три человека, жертв нет.
  • Две ракеты упали в поле у другой деревни.

Напомним, 11 октября российские оккупанты обстреляли несколько населенных пунктов Запорожской области. В результате атаки погибли семь человек, еще семеро - получили ранения.

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