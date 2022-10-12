Россияне ночью обстреляли Запорожье ракетами С-300: в ОВА рассказали о последствиях

Российские оккупанты в ночь на 12 октября нанесли удары ракетами С-300 по Запорожью. Было зафиксировано 7 "прилетов".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Запорожской ОВА Александра Старуха.
"Враг снова нанес коварный ночной ракетный удар. По Запорожью и пригородам выпущено около семи ракет С-300", - отметил чиновник.
По словам Старуха, 2 ракеты попали в один из районов областного центра, серьезных разрушений не нанесли. Еще пять ракет прилетели в пригород.
Напомним, 11 октября российские оккупанты обстреляли несколько населенных пунктов Запорожской области. В результате атаки погибли семь человек, еще семеро - получили ранения.
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