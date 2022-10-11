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Окупанти обстріляли Запорізьку область: є загиблі та поранені

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Запоріжжя, Вівторок 11 жовтня 2022 21:16
Окупанти обстріляли Запорізьку область: є загиблі та поранені Ілюстративне фото: окупанти обстріляли Запорізьку область (військ ТБ)
Автор: Іван Носальський

У вівторок, 11 жовтня, російські окупанти обстріляли кілька населених пунктів Запорізької області. Внаслідок атаки загинули семеро людей, є поранені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника керівника Офісу президента Кирила Тимошенко у Telegram.

За його словами, війська РФ за допомогою РСЗВ та артилерії обстріляли місто Оріхів та селище Степногірськ.

"Внаслідок жорстоких обстрілів загинуло семеро людей і ще стільки ж травмовано. Відповідні служби вже працюють над усуненням наслідків обстрілів", - розповів Тимошенко.

Нагадаємо, 11 жовтня вранці російські окупанти випустили по Запоріжжю 12 ракет С-300. Одна людина загинула.

Також ми писали, що українські військові завдали ударів по позиціях окупантів у Запорізькій області.

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