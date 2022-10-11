Окупанти обстріляли Запорізьку область: є загиблі та поранені

У вівторок, 11 жовтня, російські окупанти обстріляли кілька населених пунктів Запорізької області. Внаслідок атаки загинули семеро людей, є поранені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника керівника Офісу президента Кирила Тимошенко у Telegram.