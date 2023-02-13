UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Росіяни вночі обстріляли Покровськ: пошкоджено 15 будинків (фото)

Фото: росіяни вночі обстріляли Покровськ Донецької області (facebook.com/Pokrovskmilitaryadministration)
Автор: Наталія Гурковська

В ніч на понеділок, 13 лютого, російські окупанти обстріляли Покровськ Донецької області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Покровську міську військову адміністрацію.

"Внаслідок обстрілу території м.Покровськ в ніч на 13 лютого осколками ракет та вибуховою хвилею було пошкоджено близько 15 будинків", - розповів начальник військової адміністрації Сергій Добряк.

За даними очільника Донецької ОВА Павла Кириленка, вночі росіяни вдарили по відносно віддаленим від фронту Дружківці та Покровську

"У Дружківці ракетою пошкоджено лікарню, у Покровську обстрілом також ушкоджено дитсадок - ніхто не постраждав", - додав він.

Також пошкоджено будинки у Костянтинівці, Бахмуті, Торецьку, Сіверську. Поодинокі "прильоти" зафіксовані і в Авдіївці.

Як розповів Кириленко, за добу у Донецькій області одна людина загинула - у Часовому Яру, одна зазнала поранень.

Як повідомлялось, у п'ятницю, 3 лютого, російські війська обстріляли Покровськ Донецької області, застосувавши "Урагани" та заборонені касетні боєприпаси. Місцеві чули близько 40 вибухів.

Нагадаємо, у четвер, 3 листопада, росіяни також завдали ракетного удару по Покровську (Донецька область). Внаслідок атаки постраждала школа.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Покровск