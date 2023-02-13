Россияне ночью обстреляли Покровск: повреждены 15 домов (фото)

"В результате обстрела территории Покровска в ночь на 13 февраля осколками ракет и взрывной волной было повреждено около 15 домов", - рассказал начальник военной администрации Сергей Добряк.

По данным главы Донецкой ОВА Павла Кириленко, ночью россияне ударили по относительно удаленным от фронта Дружковке и Покровску.

"В Дружковке ракетой повреждена больница, в Покровске обстрелом также поврежден детсад - никто не пострадал", - добавил он.

Также повреждены дома в Константиновке, Бахмуте, Торецке, Северске. Единичные "прилеты" зафиксированы и в Авдеевке.

Как рассказал Кириленко, за сутки в Донецкой области один человек погиб - в Часов Яре, один получил ранения.

Как сообщалось, в пятницу, 3 февраля, российские войска обстреляли Покровск Донецкой области, применив "Ураганы" и запрещенные кассетные боеприпасы. Местные слышали около 40 взрывов.

Напомним, в четверг, 3 ноября, россияне также нанесли ракетный удар по Покровску (Донецкая область). В результате атаки пострадала школа.