Росіяни завдали ракетного удару по Покровську: є влучання по школі

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника керівника Офісу президента України Кирила Тимошенка.

"Російські терористи нанесли 6 ракетних ударів по Покровську", - йдеться у повідомленні.

За словами Тимошенка, три з них поцілили в школу і ще одна в приватний сектор міста.

"Зараз встановлюються наслідки цих влучань і місце та наслідки ще двох прильотів", - додав Тимошенко.