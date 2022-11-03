Росіяни завдали ракетного удару по Покровську: є влучання по школі
У четвер, 3 листопада, росіяни завдали ракетного удару по Покровську (Донецька область). Внаслідок атаки постраждала школа.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника керівника Офісу президента України Кирила Тимошенка.
"Російські терористи нанесли 6 ракетних ударів по Покровську", - йдеться у повідомленні.
За словами Тимошенка, три з них поцілили в школу і ще одна в приватний сектор міста.
"Зараз встановлюються наслідки цих влучань і місце та наслідки ще двох прильотів", - додав Тимошенко.
Нагадаємо, що російські окупанти обстріляли Харків трьома ракетами. Одна з них пошкодила тролейбус.
Також у четвер, 3 листопада, російські окупанти відкрили вогонь по Білопільській громаді у Сумській області з артилерії.
Російські війська минулої доби вкотре обстріляли населені пункти Донецької області. Внаслідок чого загинули четверо людей, ще п'ятеро отримали поранення.
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