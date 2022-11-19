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Росіяни вночі обстріляли підприємство в Запоріжжі, є загиблий

Фото: росіяни вночі обстріляли підприємство в Запоріжжі, є загиблий (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Росіяни у ніч на 19 листопада, обстріляли одне з промислових підприємств в Запоріжжі. Внаслідок удару загинула людина.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова голови Запорізької ОВА Олександра Старуха в ефірі телемарафону.

"Досить потужний обстріл, було 5 ракет. Влучили у промислове підприємство, руйнування значні. Одна з будівель повністю зруйнована. На жаль, загинув один з працівників підприємства", - сказав Старух.

Як відзначив голова ОВА, загалом по області вчора нараховувалось близько 40 обстрілів, половина з яких припала на громади. Внаслідок російського вогню були зруйновані понад три десятки об'єктів.

Старух додав, що наразі завершились пошукові роботи на місці житлового будинку у Вільнянську, у який раніше влучила ракета. Загалом було виявлено тіла 10 людей, серед яких троє неповнолітніх.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що внаслідок вечірнього обстрілу Запоріжжя, частина одного з районів залишилася без опалення.

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