Россияне ночью обстреляли предприятие в Запорожье, есть погибший

Россияне в ночь на 19 ноября, обстреляли одно из промышленных предприятий в Запорожье. В результате удара погиб человек.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова главы Запорожской ОВА Александра Старуха в эфире телемарафона.
"Довольно мощный обстрел, было 5 ракет. Попали в промышленное предприятие, разрушения значительны. Одно из зданий полностью разрушено. К сожалению, погиб один из работников предприятия", - сказал Старух.
Как отметил глава ОВА, всего по области вчера насчитывалось около 40 обстрелов, половина из которых пришлась на общины. В результате российского огня были разрушены более трех десятков объектов.
Старух добавил, что в настоящее время завершились поисковые работы на месте жилого дома в Вольнянске, в который ранее попала ракета. В общей сложности были обнаружены тела 10 человек, среди которых трое несовершеннолетних.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что в результате вечерних обстрелов Запорожья, часть одного из районов осталась без отопления.
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