Обстріл Запоріжжя: частина району залишилася без опалення

Внаслідок ворожого обстрілу Запоріжжя, увечері 18 листопада, частина одного з районів залишилася без опалення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram секретаря Запорізької міської ради Анатолія Куртєва.

Зазначається, що окупанти вдарили по інфраструктурному об'єкту. Внаслідок обстрілів пошкоджено кілька житлових будинків.

На місці працюють аварійні служби.

Раніше повідомлялося, що у місті було п'ять прильотів. Під завалами інфраструктурного об'єкта можуть бути люди.

Нагадаємо, 17 листопада вночі росіяни завдали ракетного удару по Вільнянську Запорізької області. Внаслідок влучення трьох ракет зруйновано цивільні споруди, у тому числі - було зруйновано двоповерховий житловий будинок.

Додамо, 18 листопада росіяни також тероризували мирне населення Запорізької області. Ворог вдарив із С-300 по селу Зарічне.

Також раніше повідомлялося, цієї ночі російські окупанти випустили кварталами Нікополя понад 40 снарядів. Ракети прилетіли до сонячної підстанції та гаражного кооперативу.

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