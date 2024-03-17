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Росіяни вночі обстріляли Донецьку область, влучили ракетою по будинку

Фото: росіяни вночі обстріляли Донецьку область, влучили ракетою по будинку (t.me/mvs_ukraine)
Автор: Сергій Пишкін

Російські терористи вночі атакували Селидове та Мирноград Донецької області. Внаслідок обстрілів є постраждалі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Міністерства внутрішніх справ (МВС) України.

Селидове 

Близько о 21:30 16 березня росіяни вдарили по багатоквартирному будинку авіабомбою "УМПБ-Д30СМ". Внаслідок удару постраждала 70-річна жінка. Її госпіталізували. 

Також були пошкоджені: 

  • 8 багатоквартирних будинків; 
  • заклад освіти; 
  • дві адміністративні будівлі; 
  • лінія електропередач. 

"Було знеструмлено водонасосну станцію, без води залишились понад 12 тисяч абонентів", - пише МВС. 

Мирноград 

Близько о 01:30 терористи атакували Мирноград трьома ракетами. Їх тип наразі встановлюється. Поранення отримала 86-річна жінка. 

"Руйнувань зазнали вісім багатоквартирних будинків, три адмінбудівлі, два магазини, два торгові павільйони, комунальне підприємство, цивільні автомобілі", - додає міністерство. 

 

Фото: росіяни вночі обстріляли Донецьку область, влучили ракетою по будинку (t.me/mvs_ukraine)

Атака на Україну у ніч на 17 березня

У ніч на 17 березня російські терористи вкотре масовано атакував територію України. Ворог застосував:

  • 5 керованих ракет С-300 по Харківській та Донецькій областях;
  • 2 керовані ракети Х-59 по Чернігівській області;
  • 16 ударних БпЛА типу Shahed, які запустив з кримського мису Чауда.

До відбиття нападу залучались:

  • зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил та Сухопутних військ;
  • мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Загалом було знищено 14 "Шахедів" у межах Одеської області.

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