Російські терористи вночі атакували Селидове та Мирноград Донецької області. Внаслідок обстрілів є постраждалі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Міністерства внутрішніх справ (МВС) України.
Селидове
Близько о 21:30 16 березня росіяни вдарили по багатоквартирному будинку авіабомбою "УМПБ-Д30СМ". Внаслідок удару постраждала 70-річна жінка. Її госпіталізували.
Також були пошкоджені:
"Було знеструмлено водонасосну станцію, без води залишились понад 12 тисяч абонентів", - пише МВС.
Мирноград
Близько о 01:30 терористи атакували Мирноград трьома ракетами. Їх тип наразі встановлюється. Поранення отримала 86-річна жінка.
"Руйнувань зазнали вісім багатоквартирних будинків, три адмінбудівлі, два магазини, два торгові павільйони, комунальне підприємство, цивільні автомобілі", - додає міністерство.
Фото: росіяни вночі обстріляли Донецьку область, влучили ракетою по будинку (t.me/mvs_ukraine)
У ніч на 17 березня російські терористи вкотре масовано атакував територію України. Ворог застосував:
До відбиття нападу залучались:
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