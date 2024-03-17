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Нічний удар "Шахедів" по Одеській області: ППО збила більше 10 дронів, але є влучання

Неділя 17 березня 2024 06:55
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Нічний удар "Шахедів" по Одеській області: ППО збила більше 10 дронів, але є влучання Фото: сили ППО за ніч збили 14 "Шахедів" (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Російські війська сьогодні вночі атакували територію Одеської області дронами-камікадзе типу "Шахед". Сили ППО збили 14 ворожих повітряних цілей.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Telegram Сил оборони півдня України й Facebook Генштабу ЗСУ.

"Ворог продовжує підступний дроновий терор. Вночі російські терористичні війська знову здійснили масовану дронову атаку на Одещині. Близько трьох годин тривала напружена бойова робота", - йдеться у повідомленні Сил оборони півдня.

Наголошується, що ударні дрони були запущені з тимчасово окупованого Криму. Загалом сили ППО збили 13 безпілотників типу Shahed-131/136 у небі Одеської області та ще один на підльоті у небі Миколаївської. За даними Генштабу ЗСУ, всього ворог застосував 16 "Шахедів".

На жаль, не вдалося уникнути влучень. В Одеському районі пошкоджено два законсервовані агропідприємства: виникли пожежі, сталася руйнація промислових будівель. На щастя, пожежу оперативно ліквідували, ніхто не постраждав.

Війська РФ регулярно наносять удари по Одесі

Війська РФ з перших днів вторгнення в Україну завдають ударів по Одесі та області різними типами озброєння.

Так, 15 березня, Одесу атакували балістичними ракетами "Іскандер-М", які запустили із тимчасово окупованого Криму. Після прибуття до місця подій медиків та рятувальників, ворог завдав повторного удару. Спочатку було відомо про десятки постраждалих, а також загиблих.

Станом на сьогоднішній день, відомо про 21 жертву, ще понад 70 людей отримали поранення, також є й ті, хто перебуває у тяжкому стані. Серед загиблих є працівники ДСНС, медик.

Детальніше про російську атаку по Одесі - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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