Российские террористы ночью атаковали Селидово и Мирноград Донецкой области. В результате обстрелов есть пострадавшие.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Министерства внутренних дел (МВД) Украины.
Селидово
Около 21:30 16 марта россияне ударили по многоквартирному дому авиабомбой "УМПБ-Д30СМ". В результате удара пострадала 70-летняя женщина. Ее госпитализировали.
Также были повреждены:
"Была обесточена водонасосная станция, без воды остались более 12 тысяч абонентов", - пишет МВД.
Мирноград
Около 01:30 террористы атаковали Мирноград тремя ракетами. Их тип сейчас устанавливается. Ранения получила 86-летняя женщина.
"Разрушениям подверглись восемь многоквартирных домов, три админздания, два магазина, два торговых павильона, коммунальное предприятие, гражданские автомобили", - добавляет министерство.
Фото: россияне ночью обстреляли Донецкую область, попали ракетой по дому (t.me/mvs_ukraine)
В ночь на 17 марта российские террористы в очередной раз массированно атаковали территорию Украины. Враг применил:
К отражению нападения привлекались:
Всего было уничтожено 14 "Шахедов" в пределах Одесской области.
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