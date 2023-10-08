Росіяни вночі неодноразово крили вогнем Херсонську область, десятки поранених

Херсонська область пережила ще одну жахливу ніч. Російські терористи неодноразово били по регіону, внаслідок чого десятки людей отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову обласної військової адміністрації Херсонської області Олександра Прокудіна .

"Ворог неодноразово гатив по місту та населених пунктах правобережжя. Під вогнем окупантів були житлові квартали. Пошкоджені будинки, автівки, газорозподільчі мережі. Деякі снаряди не розірвалися. Їх ліквідовували рятувальники", - пише Прокудін.

Серед постраждалих 11 містян, зокрема:

у стані середньої важкості госпіталізували 27-річну жінку та її 9-місячну доньку;

33-річний медик Червоного Хреста, який отримав контузію й вибухову травму. Його госпіталізовано.

"Декілька херсонців отримали гостру реакцію на стрес. Їх довелося забрати до лікарні. Це два подружжя – чоловік 67 років і дружина 63 років, а також чоловік 56 років і дружина 54 роки. А також дві жінки віком 87 і 62 роки", - додає голова ОВА.

На місці медики надали допомогу 24 і 34 років.

Також цієї ночі терористи били "градом" й по Станіславу, втім, наслідки ударів з'ясовуються.

Ситуація в Херсонській області

Після того як ЗСУ звільнили правий берег Херсонської області, росіяни щоденно обстрілюють регіон, зокрема й Херсон. Для ударів вони використовують важке озброєння, авіацію та дрони.