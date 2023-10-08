Россияне ночью неоднократно крыли огнем Херсонскую область, десятки раненых

Херсонская область пережила еще одну ужасную ночь. Российские террористы неоднократно били по региону, в результате чего десятки людей получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу областной военной администрации Херсонской области Александра Прокудина .

"Враг неоднократно бил по городу и населенным пунктам правобережья. Под огнем оккупантов были жилые кварталы. Повреждены дома, машины, газораспределительные сети. Некоторые снаряды не разорвались, их ликвидировали спасатели", - пишет Прокудин.

Среди пострадавших 11 горожан, в частности:

в состоянии средней тяжести госпитализировали 27-летнюю женщину и ее 9-месячную дочь;

33-летний медик Красного Креста, который получил контузию и взрывную травму. Он госпитализирован.

"Несколько херсонцев получили острую реакцию на стресс. Их пришлось забрать в больницу. Это две супружеские пары - мужчина 67 лет и жена 63 лет, а также мужчина 56 лет и жена 54 года. А также две женщины в возрасте 87 и 62 года", - добавляет глава ОГА.

На месте медики оказали помощь 24 и 34 лет.

Также этой ночью террористы били "градом" и по Станиславу, впрочем, последствия ударов выясняются.

Ситуация в Херсонской области

После того как ВСУ освободили правый берег Херсонской области, россияне ежедневно обстреливают регион, в том числе и Херсон. Для ударов они используют тяжелое вооружение, авиацию и дроны.