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Россияне ночью неоднократно крыли огнем Херсонскую область, десятки раненых

Воскресенье 08 октября 2023 08:49
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Россияне ночью неоднократно крыли огнем Херсонскую область, десятки раненых Фото: иллюстрированное изображение (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Херсонская область пережила еще одну ужасную ночь. Российские террористы неоднократно били по региону, в результате чего десятки людей получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу областной военной администрации Херсонской области Александра Прокудина .

"Враг неоднократно бил по городу и населенным пунктам правобережья. Под огнем оккупантов были жилые кварталы. Повреждены дома, машины, газораспределительные сети. Некоторые снаряды не разорвались, их ликвидировали спасатели", - пишет Прокудин.

Среди пострадавших 11 горожан, в частности:

  • в состоянии средней тяжести госпитализировали 27-летнюю женщину и ее 9-месячную дочь;
  • 33-летний медик Красного Креста, который получил контузию и взрывную травму. Он госпитализирован.

"Несколько херсонцев получили острую реакцию на стресс. Их пришлось забрать в больницу. Это две супружеские пары - мужчина 67 лет и жена 63 лет, а также мужчина 56 лет и жена 54 года. А также две женщины в возрасте 87 и 62 года", - добавляет глава ОГА.

На месте медики оказали помощь 24 и 34 лет.

Также этой ночью террористы били "градом" и по Станиславу, впрочем, последствия ударов выясняются.

Ситуация в Херсонской области

После того как ВСУ освободили правый берег Херсонской области, россияне ежедневно обстреливают регион, в том числе и Херсон. Для ударов они используют тяжелое вооружение, авиацию и дроны.

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