Росіяни вночі накрили з "Градів" чотири громади Дніпропетровської області: в ОВА розповіли про наслідки

Російські окупанти у ніч на 20 листопада атакували Нікопольський район Дніпропетровської області. Внаслідок обстрілів постраждав чоловік.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка.

"Накрили вогнем з РСЗВ та важкої артилерії чотири громади - Червоногригорівську, Мирівську, Марганецьку та Нікопольську", - зазначив посадовець.

Резінченко розповів, що найбільше дісталося Нікополю. По житлових кварталах протягом ночі вдарило щонайменше 40 російських снарядів.

Унаслідок ворожих атак постраждав 59-річний чоловік. Йому надали допомогу, лікується вдома.

Окрім цього, були пошкоджені 20 багатоповерхових та приватних будинків, господарські споруди, автівки, гуртожиток профтехучилища, газопроводи та лінії електропередач.

Обстріл також спричинив три пожежі. Зайнялися квартира, машина і гараж. Вогонь рятувальники ліквідували.

"У решті громад без постраждалих. Побиті приватні будинки та господарські споруди. У інших районах області ніч була тихою. І на цю хвилину спокійно", - додав глава ОВА.

Росіяни накрили з "Градів" Дніпропетровську область / (t.me/dnipropetrovskaODA)