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Росіяни з реактивної артилерії атакували дві громади Дніпропетровської області

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Україна, Субота 19 листопада 2022 20:10
Росіяни з реактивної артилерії атакували дві громади Дніпропетровської області Фото: Росіяни з реактивної артилерії атакували дві громади Дніпропетровської області (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

У суботу, 19 листопада, російські військові атакували Дніпропетровську область. Окупанти обстріляли дві громади з реактивної артилерії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку глави Дніпропетровської облради Миколи Лукашука.

"Знову російські окупанти гатили по Нікопольщині. Вдень двічі обстріляли район з РСЗВ", - заявив Лукашук.

За його словами, росіяни випустили понад два десятки снарядів.

"Поцілили по Покровській та Марганецькій громадам. Люди неушкоджені, це головне", - заявив голова облради.

Інші райони Дніпропетровської області протягом дня ворожих атак не зазнали.

Нагадаємо, що російські війська вночі 19 листопада випустили по Нікопольському району у Дніпропетровській області понад 60 снарядів. Постраждали три громади.

До цього російські окупанти здійснили черговий обстріл кількох громад Дніпропетровської області, використавши "Гради" та важку артилерію під час ударів цієї ночі.

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