Россияне ночью массированно обстреляли Сумскую область: 2 погибших и 10 раненых

Войска РФ этой ночью массированно обстреляли территории Белопольской, Ворожбянской, Речковской и Николаевской поселковых общин в Сумской области. В результате вражеских атак погибли два человека, а еще 10 ранены.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на данные Сумской ОВА.

По информации ОВА, минувшей ночью велись обстрелы следующих территорий:

Белопольская община: массировано обстрелян г. Белополье: осуществлен авиационный удар, обстрел из РСЗО "Град" (80 "прилетов") и из ствольной артиллерии (20 "прилетов").

В результате обстрела г. Белополье погибли 2 человека, ранены 9 человек. Разрушены административное здание, здание школы, жилой дом; повреждены многоквартирные и частные дома, общежитие.

Разрушены административное здание, здание школы, жилой дом; повреждены многоквартирные и частные дома, общежитие. Ворожбянская община: по г. Ворожба произведен обстрел из РСЗО в результате которого поврежден жилой дом и хозяйственное сооружение . Травмирован 1 человек.

Речковская община: в с. Виры совершен авиационный удар и удар БПЛА дрон-камикадзе. В результате удара поврежден детский сад, административное здание. Разрушено здание школы. По с. Реки совершены артиллерийские обстрелы. В результате обстрела повреждены частные дома, административное здание и здание гимназии.

Николаевская поселковая община: по агрофирме нанесен авиационный удар. Повреждены производственные помещения и сельскохозяйственная техника.

Также ночью был обстрел Новослободской общины, без последствий.

Напомним, что вечером 23 марта и ночью войска РФ ударили по территории Украины ракетами, авиацией и дронами, а целями врага стали Одесская и Сумская области, а также Кривой Рог.

В частности, ночью и российские войска выпустили по Кривому Рогу 6 дронов-камикадзе "Шахед", из которых только один удалось сбить украинским защитникам.

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