Росіяни вночі гатили з артилерії по Нікопольському району: в ОВА розповіли про наслідки

Російські окупанти в ніч на 8 січня двічі обстрілювали з важкої артилерії Нікопольський район Дніпропетровської області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка.
"Вдарили по двох громадах - Червоногригорівській та Мирівській. Туди прилетіли півтора десятки снарядів. Люди не постраждали", - зазначив посадовець.
Резніченко вказав, що представники ДСНС продовжують обстеження уражених територій - з'ясовують наслідки атак.
"В інших районах сирена кілька разів попереджала про небезпеку. Та минулося без надзвичайних ситуацій. І на цю хвилину спокійно", - додав глава ОВА.
Нагадаємо, 7 січня росіяни обстріляли Харків і область із комплексів С-300. Унаслідок атак ворога загинув чоловік.
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