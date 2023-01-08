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Россияне ночью били из артиллерии по Никопольскому району: в ОВА рассказали о последствиях

Фото: Россияне обстреляли из артиллерии Днепропетровская область (Getty Images)
Автор: Олег Васкив

Российские оккупанты в ночь на 8 января дважды обстреливали из тяжелой артиллерии Никопольский район Днепропетровской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко.

"Ударили по двум громадам - Красногригоревской и Мировской. Туда прилетели полтора десятков снарядов. Люди не пострадали", - отметил чиновник.

Резниченко указал, что представители ГСЧС продолжают обследование пораженных территорий - выясняют последствия атак.

"В других районах сирена несколько раз предупреждала об опасности. Но обошлось без чрезвычайных ситуаций. И в эту минуту спокойно", - добавил глава ОВА.

Напомним, 7 января россияне обстреляли Харьков и область из комплексов С-300. В результате атак врага погиб мужчина.

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