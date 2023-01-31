Росіяни вночі били з важкої артилерії по Нікопольському району: фото наслідків
Російські окупанти в ніч на 31 січня обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області. Внаслідок атаки ворога ніхто не постраждав.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Дніпропетровської обласної ради Миколи Лукашука.
"Армія РФ завдала удару по Мирівській громаді. Противник бив з важкої артилерії, випустивши близько десяти снарядів", - зазначив посадовець.
Лукашук розповів, що пошкоджень зазнали три приватні житлові будинки. Також зачепило дві господарські споруди і лінії електропередач.
"Обстеження територій обстрілу триває. Люди неушкоджені. В інших районах області протягом ночі було тихо", - додав глава ДОР.
Фото: Росіяни вночі били з важкої артилерії по Нікопольському району (t.me/mykola_lukashuk)
Нагадаємо, 30 січня окупанти обстріляли Дніпропетровську область. Внаслідок ворожої атаки було пошкоджено приватні будинки.
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