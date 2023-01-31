Росіяни вночі били з важкої артилерії по Нікопольському району: фото наслідків

Фото: Росіяни вночі били з важкої артилерії по Нікопольському району (t.me/mykola_lukashuk)

Російські окупанти в ніч на 31 січня обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області. Внаслідок атаки ворога ніхто не постраждав.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Дніпропетровської обласної ради Миколи Лукашука.

"Армія РФ завдала удару по Мирівській громаді. Противник бив з важкої артилерії, випустивши близько десяти снарядів", - зазначив посадовець. Лукашук розповів, що пошкоджень зазнали три приватні житлові будинки. Також зачепило дві господарські споруди і лінії електропередач. "Обстеження територій обстрілу триває. Люди неушкоджені. В інших районах області протягом ночі було тихо", - додав глава ДОР. Фото: Росіяни вночі били з важкої артилерії по Нікопольському району (t.me/mykola_lukashuk)